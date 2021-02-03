شهداء شباط ومسيرة النضال وقيم الشهادة والاستشهاد - فواد الكنجي

2021/02/03 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فواد_الكنجي المسؤوليات التاريخية والفهم الصحيح لقراءة تاريخ الأمة (الأشورية) وحضارتها؛ هو الذي يعزز قيم المروءة والشهامة في نفوس أبناء الأمة ليضحوا بدمائهم الزكية وحياتهم ليستشهدوا في سبيل الأمة دفاعا عن قيم الحق والعدل والحرية وحق تقرير المصير .



وفي الثالث من شباط كل عام نستذكر ذكرى استشهاد المناضل (يوسف توما) و(يوبرت بنيامين) و(يوخنا ايشو) شهداء الحركة الديمقراطية (الأشورية)، الذين تم إعدامهم من قب ......





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