نظرة عامة على علم البيئة - زهير الخويلدي

2021/02/03 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي ترجمة"علم البيئة، الذي يُطلق عليه أيضًا علم البيئة الحيوية، أو علم الأحياء، أو علم الأحياء البيئي، هو دراسة العلاقات بين الكائنات الحية وبيئتها.



بعض المشاكل الأكثر إلحاحًا في الشؤون الإنسانية - التوسع السكاني، وندرة الغذاء، والتلوث البيئي بما في ذلك الاحتباس الحراري، وانقراض الأنواع النباتية والحيوانية، وجميع المشاكل الاجتماعية والسياسية المصاحبة - هي إلى حد كبير بيئية.



لقد صاغ عالم الحيوان ال ......





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