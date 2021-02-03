بايدن يلقي

2021/02/03 | 08:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى الرئيس الأميركي جو بايدن تحية الوداع على رفات الشرطي براين سيكنيك الذي قتل الشهر الماضي خلال اقتحام أنصار للرئيس السابق دونالد ترامب مقر الكونغرس، وذلك في لفتة تكريمية استثنائية بالقاعة المستديرة للكونغرس.

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