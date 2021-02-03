بايدن يوقع 3 أوامر تنفيذية تتعلق بالهجرة الى امريكا

2021/02/03 | 08:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على 3 أوامر تنفيذية لإصلاح عملية الهجرة.

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وبعد التوقيع على الأوامر في البيت الأبيض، قال بايدن للصحفيين إنه "لا يضع قانونا جديدا ولكنه يقضي على السياسة السيئة".

نظام هجرة ملائم

وأضاف الرئيس الأمريكي، "نحن بحاجة لنظام هجرة ملائم، والقرارات التنفيذية التي أوقعها تتعلق بالهجرة وحظر السفر على الدول ذات الغالبية المسلمة".

أوامر بايدن بشأن الهجرة

ويقضي الأمر التنفيذي الأول بإنشاء لجنة عمل برئاسة وزير الأمن الداخلي، للعمل على لم شمل الأطفال الذين فصلتهم السلطات الأمريكية عن عائلاتهم، بسبب عدم حملهم وثائق هجرة، في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.

أما الأمر التنفيذي الثاني، الذي وقعه بايدن، فيحض الإدارة الأمريكية على معالجة مسببات الهجرة غير النظامية، ويقضي بمراجعة وزارة الأمن الداخلي لسياسات حماية المهاجرين، التي أقرتها الإدارة السابقة.

ويقضي الأمر التنفيذي الثالث بإصلاح نظام اللجوء.

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