الكشف عن موعد بدء تجارب زرع شرائح الكمبيوتر في أدمغة البشر

2021/02/03 | 08:21 - المصدر: NRT عربية

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رسم تمثيلي

فوتو: ارشيف

منذ 4 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" و"سبيس إكس"، إيلون ماسك، عن موعد بدء تجارب زرع شرائح الكمبيوتر في ادمغة البشر.

وقال ماسك في تصريح لموقع "ذا هيل" أمس الثلاثاء، 2 شباط 2021، ان شركته الناشئة "نورالينك" المتخصصة في أبحاث للربط بين دماغ الإنسان والكمبيوتر، يمكن أن تبدأ تجارب بشرية في وقت مبكر من هذا العام إذا سارت الأمور على ما يرام.

وتهدف الشركة الناشئة "نورالينك"، الواقعة في سان فرانسيسكو والتي أسسها ماسك عام 2016، إلى زرع شريحة كمبيوتر في الدماغ البشري للمساعدة في علاج الحالات العصبية مثل مرض الزهايمر والخرف وإصابات الحبل الشوكي.

وعلى المدى الطويل، تتطلع الشركة إلى تحقيق درجة من التعايش بين البشر والذكاء الاصطناعي، حيث كتب ماسك، في تغريدة على "تويتر" قائلا " تعمل نورالينك بجهد كبير لضمان سلامة الشرائح المزروعة وهي على اتصال وثيق مع إدارة الغذاء والدواء".

وتابع "إذا سارت الأمور على ما يرام، فقد نتمكن من إجراء تجارب بشرية أولية في وقت لاحق من هذا العام".

وكشف ماسك، خلال مقابلة على التطبيق الاجتماعي الخاص "كلوب هاوس" أن شركته "نورالينك" وضعت غرسة لاسلكية في دماغ قرد ساعدته في لعب ألعاب الفيديو باستخدام عقله فقط، ومضى مؤكدا بساطة العملية "لا يمكنك حتى معرفة مكان وضع الغرسة العصبية".

وقدر ماسك سابقا أن الشركة ستبدأ التجارب البشرية على التكنولوجيا في الربع الثاني من عام 2020، وهو ما لم يتحقق.

ر.إ

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