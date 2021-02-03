العمليات المشتركة تعلق بشأن مقتل قائد جنوب العراق ومسؤول نقل الانتحاريين في داعش

2021/02/03 | 08:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

علقت قيادة العمليات المشتركة، الأربعاء، بشأن مقتل ما يسمى بقائد جنوب العراق في تنظيم داعش "ابو حسن الغريباوي"، فيما أكدت ان لديها قائمة اخرى للارهابيين سيتم مطاردتهم لاحقا.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح للوكالمة الرسمية اليوم، 3 شباط 2021، ان "قتل الارهابيين كان ردا لكل من يشكك بقدرات القوات الامنية"، مبينا ان " القوات الامنية اثبتت للعالم بانها قادرة على حماية البلد وشعبه".

واضاف، ان "عملية اليوم تاتي انتقاما لشهداء ساحة الطيران، حيث كان الارهابيون يخططون لعمليات ارهابية اخرى".

وتابع، انه "تم العثور على احزمة ناسفة عقب قتل الارهابيين غربي العاصمة بغداد"، مؤكدا وجود قائمة اخرى للارهابيين سيتم ملاحقتهم لاحقا.

يأتي ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، عن القضاء على ما يسمى بقائد جنوب العراق في تنظيم داعش الارهابي ابو حسن الغريباوي.

وقال الكاظمي في تغريدة له على "تويتر" تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء: انه "استكمالا لعهد أبطالنا بالقضاء على قادة عصابات داعش ووفاء لدماء شهداء العراق، تم اليوم القضاء على الإرهابي، أبو حسن الغريباوي، ما يسمى قائد جنوب العراق في التنظيم، والإرهابي غانم صباح، المسؤول عن نقل الانتحاريين، وآخرين من عناصر الارهاب".

ر.إ

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