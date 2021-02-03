الحكومة العراقية تمنع التجمعات والحشود تفاديا للكورونا

2021/02/03 | 08:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حسن ناظم المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي أن الحكومة منعت أي صيغة للتجمعات والحشود مهما كان سببها، وسط تحذيرات أطلقها وزير الصحة حسن التميمي في...

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