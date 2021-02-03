(سائرون) خُدعة أم وهم ؟ - حميد ناصر حسين

2021/02/03 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حميد_ناصر_حسين أعادت حملة التيار الصدري واستعراضاته في الميادين العامة في بغداد وبعض المحافظات بالدعوة الى الانتخابات التشريعية المبكرة المزمع اجراؤها في حزيران 2021 والتلويح بحصوله على أعلى المقاعد في البرلمان المقبل ما يؤهله للفوز بمنصب رئيس الوزراء للحكومة القادمة ,اقترنت الحملة بالنيل من المدنيين والشيوعيين واتهامهم بالخيانة عبر تغريدات السيد مقتدى الصدر على تويتر , أعادت الحملة الجدل من جديد حول الظروف ال ......





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