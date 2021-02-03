وزير الخارجيّة يصل طهران

2021/02/03 | 08:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاربعاء، عن وصول وزيرها فؤاد حسين الى العاصمة الايرانية طهران.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): ان "وزير الخارجيّة فؤاد حسين وصل، اليوم، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لبحث عددٍ من الملفات المشتركة".

واضاف انه "من المقرر أن يلتقي الوزير كبار المسؤولين في الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، ومن ضمنهم نظيره محمد جواد ظريف".

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