وزير الخارجية العراقي يصل طهران لبحث الملفات المشتركة

2021/02/03 | 08:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، صباح الاربعاء، الى العاصمة الايرانية طهران لبحث عدد من الملفات المشتركة.

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وذكر المتحدث باسم الوزراة احمد الصحاف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (3 شباط 2021)، ان "وزير الخارجيّة فؤاد حسين، وصل، اليوم، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لبحث عددٍ من الملفات المشتركة"، موضحاً انه "من المقرر أن يلتقي كبار المسؤولين في الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، ومن ضمنهم نظيره محمد جواد ظريف".

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