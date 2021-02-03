الدوري الانكليزي الممتاز : مانشستر يونايتد يسحق ساوثهامبتون بمهرجان أهداف

2021/02/03 | 08:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ سحق مانشستر يونايتد، ضيفه ساوثهامبتون بنتيجة (9-0)، في المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد، مساء امس الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة رقم 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل أهداف يونايتد، أرون وان بيساكا (18) وماركوس راشفورد (25) ويان بيدناريك بالخطأ في مرماه (34) وكافاني (39) ومارسيال (69 و90) وسكوت ماكتوميناي (72) وبرونو فرنانديز (87) ودانيل جيمس (90).وبتلك النتيجة رفع يونايتد رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 29 نقطة في المركز 12./انتهى9

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