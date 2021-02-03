خبير امني: تأجيل الانتخابات احد عوامل عودة نشاط المجاميع الارهابية في العراق

2021/02/03 | 08:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصبين الخبير الامني امير عبد المنعم الساعدي، ان تأجيل الانتخابات يعد احد عوامل عودة التفجيرات الارهابية والعمليات الاجرامية ضد القوات الامنية في بعض المناطق، محملا الحكومة مسؤولية عدم التعامل بجدية مع الملف الامني.وقال الساعدي لـ /ألمعلومة/، ان “الملف الامني ليس بالمعقد بحيث لايمكن للحكومة ان تسيطر عليه، لكن ربما هناك دوافع اجنبية وكذلك سياسية لارباك الوضع الامني”.واضاف ان “ داعش الارهابي يتخذ من المناطق الوعرة والاودية وكذلك الارياف مكانا للاختباء بعيدا عن انظار القوات الامنية، في وقت تنشط فيه عناصره الاستخبارية في المناطق التي تشهد استقرارا امنيا وبالتالي نشهد حدوث عمليات اجرامية اينما وجدت تلك المناطق”.وبين ان “جدية الحكومة بالتعامل مع الملف الامني ليست حقيقية، اذ يتوجب نشر القوات الامنية في جميع مناطق العراق وترك اجهزة مراقبة ومستشعرات حرارية في المناطق التي تنسحب منها تلك القوات من اجل رصد اي تحركات ارهابية”.



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