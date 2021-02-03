تونس تسجل 91 وفاة و1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/02/03 | 09:19 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 91 وفاة و1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 6893، فيما إجمالي عدد الإصابات 211412.وقال وزير الصحة التونسي فوزي مهدي يوم امس الثلاثاء إن تونس تتوقع تسلم 4 ملايين جرعة مجانية من اللقاحات المضادة لكورونا من التحالف العالمي للقاحات والتحصين “غافي”، اعتبارا من منتصف فبراير.وستكون هذه الكمية كافية لتطعيم مليوني شخص في تونس التي يقدر عدد سكانها بنحو 11.5 مليون نسمة.وعلى صعيد مصادر اللقاحات التونسية، أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أن […]

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