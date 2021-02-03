بيان ’هام’ من مصرف الرافدين حول سلف الموظفين: إلغاء التقديم السابق!

2021/02/03 | 09:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مصرف الرافدين، الاربعاء، إلغاء التقديم السابق على السلف، فيما دعا الموظفين الذين يرومون الحصول على السلفة التقديم عليها من جديد عبر فروع المصرف.

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وذكر المصرف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (3 شباط 2021)، انه "تم إلغاء التقديم السابق على السلف وعلى الموظفين الذين يرومون الحصول على السلفة التقديم عليها من جديد عبر فروع المصرف في بغداد والمحافظات الاسبوع المقبل".

و اكد المصرف، ان "السلف من دون كفيل للموظفين الموطنة رواتبهم على مصرفنا حصرا ومن حاملي بطاقة الماستر كارد".

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