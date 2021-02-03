قطر ترفع علمها فوق سارية سفارتها في الرياض

2021/02/03 | 09:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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في صورة تعكس اكتمال المصالحة الخليجية، نشرت وسائل إعلام وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يصور مشهد رفع العلم القطري على سارية السفارة القطرية في الرياض.

ويظهر في مقطع الفيديو أربعة قطريين من العاملين بسفارة بلادهم في الرياض، قام أحدهم برفع العلم على السارية في باحة مبنى السفارة.

وبذلك يرتفع العلم القطري لأول مرة في سماء الرياض بعد المصالحة الخليجية التي جرت مطلع يناير الماضي.

يشار إلى أن مشهدا مماثلا كان جرى يوم 22 يناير الماضي، وثق رفع العلم السعودي فوق سفارة المملكة في الدوحة، وكان ذلك في إطار الاستعدادات الفنية لإعادة فتح السفارة السعودية في قطر.

وأعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في يناير الماضي، أن بلاده تعتزم إعادة فتح سفارتها في قطر في الأيام القليلة المقبلة.

وشدد رئيس الدبلوماسية السعودية على اعتزام بلاده على “استعادة كامل العلاقات الدبلوماسية مع قطر”، لافتا إلى أن إعادة افتتاح السفارة في الدوحة سيأتي “بعد استكمال الإجراءات اللازمة خلال أيام”.

يذكر أن المصالحة الخليجية أعلنت في 5 يناير الماضي، وأنهت أزمة في المنطقة استمرت أكثر من 3 سنوات ونصف السنة، وتوجت بإعادة فتح السعودية لأجوائها وحدودها مع قطر، واختتمت باستئناف كامل العلاقات الدبلوماسية بين الجارتين.

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