2021/02/03 | 09:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاربعاء، عن وصول وزيرها فؤاد حسين الى العاصمة الايرانية طهران.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان ان “وزير الخارجيّة فؤاد حسين وصل، اليوم، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لبحث عددٍ من الملفات المشتركة”.

واضاف انه “من المقرر أن يلتقي الوزير كبار المسؤولين في الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، ومن ضمنهم نظيره محمد جواد ظريف”.

التالي

منذ 10 ساعات

الكاظمي يعلن مقتل قائد جنوب العراق في “داعش”

منذ 11 ساعة

حاملاً رسالة من الحلبوسي..



القائم باعمال العراق يلتقي رئيس مجلس الشعب السوري

منذ 13 ساعة

مقررات مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اليوم برئاسة الكاظمي

منذ 15 ساعة

نائب يدعو الى الغاء جولات التراخيص الاتحادية وعقود الاقليم النفطية

منذ 15 ساعة

ناظم: مجلس الوزراء خول وزارتي المالية والصحة بصرف رواتب الأطباء المتعينين الجدد

منذ 17 ساعة

المالية النيابية تؤكد نفيها اي تصريح يتناقض مع الجانب المهني لها

منذ 17 ساعة

دولة القانون تعلق عضوية ممثلها في اللجنة المالية البرلمانية

منذ 17 ساعة

وزيرة الهجرة: توصيات مهمة سترفع الى الكاظمي

منذ 19 ساعة

صالح: تحديث البطاقة بايومترياً ضرورة لإنتخابات حرّة ونزيهة

منذ 20 ساعة

رئيس مجلس القضاء يبحث مع الاتحاد الاوروبي تدقيق طعون نتائج الانتخابات

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخرجية يصل الى طهران) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخرجية يصل الى طهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).