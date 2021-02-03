السليمانية... إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية

2021/02/03 | 09:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في بادرة لتشجيع إنشاء الطاقة البديلة في مدينة السليمانية تم افتتاح محطة شمسية لتوليد الكهرباء بسعة 200 كيلوواط لشركة ألا ماء السليمانية بحضور محافظ السليمانية ومدير كهرباء السليمانية اضافة الى شخصيات سياسية واجتماعية وثقافية.

وقال مدير اعلام شركة ماء السليمانية بيشين ناصح لـ PUKmedia، "قامت شركة ألا- ماء السليمانية بفتح محطة شمسية لتوليد الكهرباء بطاقة 200 كيلو واط لهدف الحفاظ على البيئة واستخدام أشعة الشمس لإنتاج الطاقة النظيفة، وسيقلل الضغط على الطاقة الكهربائية في مدينة السليمانية، الخطة هي المرحلة الاولى للمشروع الذي سيكون بمراحل اكثر لنصل الى الاكتفاء الذاتي."

تعتبر شركة ألا-ماء السليمانية أول شركة في مدينة السليمانية تفتتح محطة بهذا الحجم لإنتاج الطاقة الكهربائية.

PUKmedia / عدنان الجاف / السليمانية

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