رداً على هجوم أمس.. الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية في ’’نفط خانة’’ بديالى

2021/02/03 | 09:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، الأربعاء (3 شباط 2021)، بانطلاق عملية أمنية لتعقب خلايا داعش، بعد الهجوم الإرهابي الذي تعرض له الحشد الشعبي يوم أمس وأسفر عن استشهاد 5 مقاتلين.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "في الساعة 800 انطلقت قوات قاطع عمليات ديالى الحشد الشعبي بعملية تعقب خلايا داعش في منطقة نفط خانة".

وأضاف، أن "العملية شارك بها قوة من اللواء الأول واللواء الرابع واللواء 20 واللواء 23 واللواء 24 واللواء 28 واللواء 110، وفوج المغاوير في الحشد قاطع ديالى".

وأعلنت قوات الحشد الشعبي، أمس الثلاثاء، استشهاد 5 من مقاتليه بهجوم لعناصر داعش شرقي محافظة ديالى.

وقال الحشد في بيان، إن "قوة أمنية من الحشد الشعبي، تعرضت من الى هجوم مباغت خلال عملية أمنية، في منطقة نفط خانة شرقي المحافظة، دفعهم الى الاشتباك مع عناصر فلول داعش الإرهابي، ما أسفر عن ارتقاء خمسة شهداء".

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