أبرزها مباريات السيتي وليفربول وبرشلونة.. مواعيد مواجهات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

2021/02/03 | 09:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

تقام اليوم الاربعاء (3 شباط 2021) مباريات مهمة ،أبرزها المواجهة المرتقبة بين برشلونة ومضيفه غرناطة في دور الثمانية من عمر مسابقة كأس ملك إسبانيا، وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، يحل مانشستر سيتي ضيفًا على بيرنلي، ويلتقي ليفربول مع ضيفه برايتون.

مباراة غرناطة وبرشلونة – كأس ملك أسبانيا - سوف تقام في تمام الساعة ، (11 مساءً بتوقيت بغداد المحلي).

مباراة بيرنلي ومانشستر سيتي – الدوري الانكليزي – في تمام الساعة، (9 مساءً بتوقيت بغداد المحلي)، وتنقل عبر قناة بي إن سبورت 1.

مباراة فولهام وليستر سيتي – الدوري الانكليزي - في تمام الساعة (9 مساءً بتوقيت بغداد المحلي) وتنقل عبر قناة بي إن سبورت 2.

مباراة ليدز يونايتد وإيفرتون – الدوري الانكليزي - في تمام الساعة، (10:30 مساءً بتوقيت بغداد المحلي)، وتنقل عبر قناة بي إن سبورت 8.

مباراة أستون فيلا ووست هام يونايتد – الدوري الانكليزي - في تمام الساعة، (11:15 مساءً بتوقيت بغداد المحلي) وتنقل عبر قناة بي إن سبورت 2.

مباراة ليفربول وبرايتون – الدوري الانكليزي - في تمام الساعة، (11:15 مساءً بتوقيت بغداد المحلي) وتنقل عبر قناة بي إن سبورت 1.

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