بيان جديد من مصرف الرافدين بشأن السلف

2021/02/03 | 09:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدر مصرف الرافدين، الأربعاء (3 شباط 2021)، بياناً جديداً بشأن التقديم على السلف في بغداد والمحافظات.

وقال المصرف، في بيانه الذي تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم الغاء التقديم السابق على السلف وعلى الموظفين الذين يرومون الحصول على السلفة التقديم عليها من جديد عبر فروع المصرف في بغداد والمحافظات الاسبوع المقبل".

وأكد البيان ان "السلف من دون كفيل للموظفين الموطنة رواتبهم على مصرف الرافدين حصرا ومن حاملي بطاقة الماستر كارد".

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