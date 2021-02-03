2021/02/03 | 09:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن مصدر في وزارة الدفاع عن تسنم قائد عمليات بغداد السابق الفريق الركن قيس المحمداوي منصب معاون رئيس أركان الجيش لشؤون العمليات ، بامر من القائد العام للقوات المسلحة "./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفريق الركن قيس المحمداوي يتسنم منصب معاون رئيس أركان الجيش لشؤون العمليات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفريق الركن قيس المحمداوي يتسنم منصب معاون رئيس أركان الجيش لشؤون العمليات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).