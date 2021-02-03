2021/02/03 | 09:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاربعاء، عن وصول وزيرها فؤاد حسين الى العاصمة الايرانية طهران....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية العراقي يصل طهران لبحث عدد من الملفات المشتركة ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية العراقي يصل طهران لبحث عدد من الملفات المشتركة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).