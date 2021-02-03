2021/02/03 | 09:29 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته بفوز فريقه يوفنتوس على مضيفه إنتر ميلان، أمس الثلاثاء، في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إيطاليا.وعقب المباراة التي انتهت بفوز يوفنتوس (2-1) بفضل ثنائية رونالدو، نشر الأخير صورة له من اللقاء عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، وأرفقها بتعليق: “فوز فريق عظيم! نحن بحاجة إلى هذه الروح”.ومن المقرر أن يستضيف يوفنتوس نظيره إنتر ميلان في لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل، لتحديد المتأهل منهما للنهائي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول تعليق لرونالدو بعد قيادته يوفنتوس للفوز على إنتر في عقر داره عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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