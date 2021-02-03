الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية واسعة في ديالى

2021/02/03 | 09:39 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، انطلاق عملية أمنية واسعة في مناطق نفط خانه التابعة لقضاء خانقين شرق ديالى.

وقالت الهيئة في بيان، تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "الحشد الشعبي انطلق بعملية أمنية واسعة في مناطق نفط خانه التابعة لقضاء خانقين شرق ديالى".ولم يذكر البيان المزيد عن التفاصيل.

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