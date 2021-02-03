العتبة الحسينية تنفذ أكبر مشروع صناعي في العراق

2021/02/03 | 09:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

تنفذ الملاكات المختصة في العتبة الحسينية المقدسة مشروعا يعتبر الاكبر والاول من نوعه في البلاد، لإنشاء مدينة صناعية متكاملة بدأت بخمسة مشاريع مهمة للوصول الى شعار «صنع في العراق».

وقال مدير اعلام العتبة علي شبر في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “العتبة الحسينية وضمن توجهاتها الوطنية لدعم المنتج الوطني من خلال مشاريع واعدة، سواء الاستثمارية او الخدمية منها، تبنت انشاء مدينة صناعية كبرى بمحافظة كربلاء المقدسة ستضم بمرحلتها الاولى خمسة معامل صناعية مهمة سترفد السوق المحلية بحاجتها من المنتجات فائقة الجودة”.

وأضاف شبر، أن “المعامل الخمسة انجز اثنان منها، الاول لإنتاج الثلاجات ونفذ على مساحة تصل الى ثمانية آلاف و350 مترا مربعا، والثاني للكاشي على مساحة ثمانية الاف متر مربع وستبلغ انتاجيته 500 م2 في الساعة وهو في طور العمل التجريبي”، مضيفا ان “المعامل الثلاثة الاخرى من بينها: معمل لصناعة الاثاث والابواب والديكورات الخشبية وينفذ على مساحة خمسة آلاف و700 متر مربع ووصلت نسب انجازه

يذكر أن المدينة الصناعية الكبرى الجاري العمل بها في محافظة كربلاء، تصل مساحتها الى 500 دونم وستضم مختلف انواع الصناعات والقطاعات الهامة.



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