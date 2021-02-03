الحشد الشعبي يعلن انطلاق عملية واسعة شرق ديالى

2021/02/03 | 09:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلن الحشد الشعبي، الأربعاء، عن انطلاق عملية امنية واسعة شرق محافظة ديالى.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “ الحشد الشعبي انطلق بعملية أمنية واسعة في مناطق نفط خانه التابعة لقضاء خانقين شرق ديالى”.

ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.

وكان خمسة مقاتلين بالحشد الشعبي استشهدوا، امس الثلاثاء، خلال تعرض إرهابي في منطقة نفط خانة.



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