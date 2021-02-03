مصرف الرافدين يدعو الموظفين للتقديم على السلف من جديد

2021/02/03 | 09:48 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، إلغاء التقديم السابق على السلف، فيما دعا الموظفين الذين يرومون الحصول على السلفة التقديم عليها من جديد عبر فروع المصرف.وذكر المصرف في بيان، انه “تم إلغاء التقديم السابق على السلف وعلى الموظفين الذين يرومون الحصول على السلفة التقديم عليها من جديد عبر فروع المصرف في بغداد والمحافظات الاسبوع المقبل”.و اكد المصرف، ان “السلف من دون كفيل للموظفين الموطنة رواتبهم على مصرفنا حصرا ومن حاملي بطاقة الماستر كارد”.

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