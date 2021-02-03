وزير الخارجية في طهران لبحث “ملفات مشتركة”

2021/02/03 | 09:49 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

وصل وزير الخارجية فؤاد حسين، الأربعاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لبحث عددٍ من الملفات المشتركة.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “وزير الخارجيّة فؤاد حسين وصل، اليوم، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لبحث عددٍ من الملفات المشتركة”.

وأضاف الصحاف، أنه “من المقرر أن يلتقي كبار المسؤولين في الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، ومن ضمنهم نظيره محمد جواد ظريف”.



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