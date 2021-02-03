الكعبي يدعو الاجهزة الامنية الى اليقظة والحذر التام امام مخططات داعش

2021/02/03 | 09:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب الاول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، الاجهزة الامنية الى اليقظة والحذر التام امام مخططات داعش، فيما أشاد بنتائج عمليات ثأر الشهداء .

وقال الكعبي في بيان إنه “ندعو الاجهزة الامنية في كافة القواطع الى اليقظة والحذر التام امام مخططات داعش والاستمرار في نطاق العمليات الاستباقية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإجرامية دون توقف وتخليص البلاد من شرهم”، محذرا من “التهاون او التراخي مع الجرائم الأخيرة لهذه المجموعات الارهابية وسحق عظامها انتقاما لجميع شهداء العراق”.

وأكد الكعبي على ضرورة “تكثيف الجهد الاستخباري لاسيما في المناطق التي تنشط فيها بقايا خلايا داعش، والاسراع في معالجة اسباب الثغرات الامنية التي تفسح المجال أمام قوى الشر لتنفيذ عملياتهم الغادرة”، مشيدا في الوقت ذاته بـ”العمليات النوعية التي ادت الى هلاك ما يسمى الوالي العسكري العام لقاطع جنوب البلاد والنتائج التي تخللتها عمليات ثأر الشهداء بينهم بما يسمى والي العراق ونائب الخليفة”.

وعزى النائب الأول عوائل شهداء اللواء الأول حشد شعبي الذين ارتقوا الثلاثاء خلال دفاعهم عن تراب الوطن وتصديهم لكمين بمنطقة نفط خانه بديالى، سائلا الله ان يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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