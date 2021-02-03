رونالدو ينفرد برقم تاريخي

2021/02/03 | 09:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاد كريستيانو رونالدو، فريقه يوفنتوس للفوز 2-1 على إنتر ميلان، في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وسجل الدون البرتغالي، هدفي يوفنتوس في اللقاء، بعدما أحرز الهدف الأول من ركلة جزاء، والثاني من تسديدة ناجحة.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن رونالدو بهدفيه أمام إنتر، وصل إلى قمة كرة القدم، حيث أصبح أفضل هداف في تاريخ كرة القدم برصيد 763 هدفًا.

وأضافت: أنه رغم الجدل الدائر حول أرقام جوزيف بيكان، الذي كان يعد أفضل هداف في تاريخ كرة القدم، وأرقام الأسطورة بيليه، إلا أنه وفقًا لسجلات الصحيفة الدقيقة، فإن رونالدو أصبح أفضل هداف في التاريخ بشكل رسمي.

يذكر أن شبكة "سكواكا" أعلنت في 21 يناير/كانون ثان الماضي، أن رونالدو بعد وصوله للهدف رقم 760 في مسيرته الكروية، تخطي بيكان (759 هدفًا)، وأصبح أفضل هداف.

وصدق الحساب الرسمي لريال مدريد، على موقع تويتر، على ما قالته صحيفة ماركا.

وقال النادي الملكي "أفضل هداف في تاريخ نادينا، هو أيضًا أفضل هداف في كرة القدم العالمية، تهانينا لكريستيانو رونالدو".

PUKmedia وكالات

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