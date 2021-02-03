وقالت وكالة الاستخبارات العسكرية في بيان: بعمليات استباقية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة عشر من القاء القبض على 4 ارهابيين في قضاء تعلفر غربي محافظة نينوى.
واضاف البيان: ان الارهابيين المعتقلين هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب وبينهم احد عناصر ما تسمى بفرقة الفرقان الارهابية.
PUKmedia وكالات
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 4 ارهابيين في تلعفر) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 4 ارهابيين في تلعفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).