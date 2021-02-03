اعتقال 4 ارهابيين في تلعفر

2021/02/03 | 09:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، عن اعتقال 4 ارهابيين من تنظيم داعش في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.

وقالت وكالة الاستخبارات العسكرية في بيان: بعمليات استباقية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة عشر من القاء القبض على 4 ارهابيين في قضاء تعلفر غربي محافظة نينوى.

واضاف البيان: ان الارهابيين المعتقلين هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب وبينهم احد عناصر ما تسمى بفرقة الفرقان الارهابية.

PUKmedia وكالات

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