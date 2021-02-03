بعد أن أصبحت خانقة.. حلول جديدة لتخفيف زحامات بغداد

2021/02/03 | 09:54 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..





دعت مديرية المرور العامة، إلى العمل بنظام "التفاوت في الدوام" في دوائر ومؤسسا...

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