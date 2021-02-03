الكعبي يحذر من التهاون او التراخي مع الجرائم الأخيرة التي ارتكبها داعش

2021/02/03 | 09:54 - المصدر: NRT عربية

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النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي

فوتو: ارشيف

منذ 12 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

حذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الاربعاء، من التهاون او التراخي مع الجرائم الأخيرة التي ارتكبها عناصر من تنظيم داعش.

وقال الكعبي، في بيان لمكتبه الإعلامي، اليوم، 3 كانون الثاني 2021، "ندعو الاجهزة الامنية في كافة القواطع الى اليقظة والحذر التام امام مخططات داعش والاستمرار في نطاق العمليات الاستباقية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإجرامية دون توقف وتخليص البلاد من شرهم".

واضاف " نحذر من التهاون او التراخي مع الجرائم الأخيرة لهذه المجموعات الارهابية وسحق عظامها انتقاما لجميع شهداء العراق"، مشددا على "ضرورة تكثيف الجهد الاستخباري لاسيما في المناطق التي تنشط فيها بقايا خلايا داعش، والاسراع في معالجة اسباب الثغرات الامنية التي تفسح المجال أمام قوى الشر لتنفيذ عملياتهم الغادرة".

كما أشاد بـ "العمليات النوعية التي ادت الى هلاك مايسمى الوالي العسكري العام لقاطع جنوب البلاد والنتائج التي تخللتها عمليات ثأر الشهداء بينهم بما يسمى والي العراق ونائب الخليفة ".

ر.إ

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