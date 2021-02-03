مركز الهارثة الصحي يوضح بشأن تسليم طفلة حديثة الولادة الى ذويها على انها متوفية

2021/02/03 | 09:54 - المصدر: NRT عربية

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الطفلة المتوفاة

فوتو: ارشيف

منذ 27 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أصدر مدير مركز الهارثة للرعاية الصحية الاولية في محافظة البصرة، محمد مدير، توضيحا بشأن حادثة استلام طفلة حديثة الولادة الى ذويهاعلى انها متوفية وإرفاقها بشهادة وفاة رسمية.

وقال مدير، في توضيح تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم الأربعاء، 3 شباط 2021، "حصلت هذه الحالة في صالة ولادة مركز الهارثه دخلت في تمام 7 صباحا وتمت حالة الولادة في تمام الساعه 9 صباحا لكن كان وضع الطفلة غير مستقر ويوجد صعوبة في التنفس حسب رأي الطبيبة المتواجدة في المركز وعلى الفور تم أرسالها الى مستشفى الموانئ وعلى جهاز الاوكسجين بواسطة سيارة الاسعاف وتم استلام الطفله من المسعف في طوارئ مستشفى الموانئ التعليمي وادخلت الى ردهة الخدج في تمام الساعة العاشرة صباحا".

وأضاف ان "عم الطفلة عاد الى الطوارئ في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا وقد نظمت لها شهادة وفاة من قبل المستشفى وتم الذهاب بها الى المغتسل لدفن الطفلة وهنا أدعى صاحب المغتسل بانه لديها علامات معينة ولا نعرف كيف استنتج بان الطفلة على قيد الحياة ....



وعاد بها الى طوارئ مركز الهارثة وقامت الطبيبة الخفر باخباره بانها متوفية وعملت لها تنفس اسطناعي CPR واوكسجين لكن الطفلة متوفية وبدون اي استجابة ولا يوجد لديها نبض وتوسع بؤبؤ العين وازرقاق في الجسم".

وأوضح انه "لاصحة لما ورد بالفيديو من ادعاء ان الطفلة حية، لان الطفلة كانت فعلا ميتة وقد اخبرنا ذويها عند احضارها الى طوارئ الهارثة ان الطفلة ميتة ووجود بعض حركات في بعض العضلات لا يدل على الحياة وبالرغم من اخبار ذويها انها ميتة من قبل الطبيبة الخافرة الا انهم لم يقتنعوا واصروا على انها حية".

وأكد انه "تم احالتهم الى مستشفى الفيحاء حسب طلبهم وايضا تم فحصها مرة ثالثة وثبت انها ميتة، ما يعني انها فحصت في مستشفى الموانئ من قبل الطبيبة وفحصت في مركز الهارثة من قبل الطبيبة وثلاث من الكوادر الصحية وفحصت في مستشفى الفيحاء ومع هذا كله لايعتمد كلام المختصين ويعتمد كلام صاحب المغتسل !!".

وختم بالقول "ثبت ان الطفلة ميته ودفنت وان شهادة الوفاة الصادرة من مستشفى الموانيء صحيحة، وندعو اخواننا ان يتبينوا قبل توجيه اللوم جزافا على الكوادر الطبية والصحية والتمريضية فليس كل ما ينقله المواطن بالضرورة صحيح حتى ان الفيديو لا يوجد فيه ما يدل على ان الطفلة حية".

وكانت NRT عربية قد تابعت في وقت سابق، حالة نادرة الحصول بعد ان قامت مستشفى الموانئ في البصرة بتسليم طفلة حديثة الولادة الى ذويها على انها متوفية وإرفاقها بشهادة وفاة رسمية، وعند تغسيلها لاجل دفنها تبين انها لا زالت على قيد الحياة.

ويظهر شريط فيديو الطفلة وهي ترقد في مستشفى الهارثة مع تسجيل صوتي لوالدها الذي شرخ ملابسات الحادث وابرز شهادة الوفاة.

وناشد والد الطفلة الجمهور لتوجيهه بالطريقة التي يمكنه فيه رفع دعوى قضائية ضد الطبيب الذي قرر وفاتها.

من جانبها اصدرت دائرة صحة المحافظة توضيحا دعت من خلاله المواطن لمراجعتها بغية التحقيق في الواقعة.

وقالت دائرة الصحة في بيان ان وسائل التواصل الاجتماعي تداولت "مقطع فيديو لشخص يتحدث عن تسليمه طفلته بعد ولادتها من قبل صالة الولادة في مستشفى الموانئ التعليمي على انها متوفيه وبعد ذلك ثبت انها لا تزال قيد الحياة وتم اسعافها في مستشفى الفيحاء التعليمي "

واضاف البيان "من هنا نود ان نوضح لكم ان المدير العام اوعز بصورة عاجلة بفتح مجلس تحقيق بالموضوع، ودعوة والد الطفلة لمراجعة قسم التفتيش لتدقيق الامر وتدوين وقت وتاريخ الحادثة، علما ان ادارة صحة البصرة لن تتهاون اتجاه الخلل الذي يصدر من منتسبيها اي كان وبالدرجة الاولى بما يتعلق بصحة المواطن وحياتهم".

ر.إ

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