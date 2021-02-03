ارتفاع أسعار النفط قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية

2021/02/03 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء في ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية وسط توقعات بانخفاضها، ومع متابعة مستجدات جائحة "كورونا".

وقال محلل لدى "ناشونال أستراليا بنك"، إنه على الرغم من استمرار وجود المخاطر على المدى القصير بسبب تفشي فيرس "كورونا" فإنه يتم طرح اللقاحات بنجاح مما سيتوجب معه خفض تدابير الإغلاق، مضيفًا: "لذلك أعتقد أن هذا بالتأكيد يدعم الآمال المتعلقة بالطلب"، بحسب وكالة "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.3% إلى 57.65 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.3% عند 54.91 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات الخام بمقدار 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من يناير الماضي.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.

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