مقتل وإصابة 4 أشخاص بانفجار عبوة ناسفة في العاصمة الأفغانية

2021/02/03 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم الأربعاء، مقتل ضابط وإصابة ثلاثة آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت عربة عسكرية في العاصمة كابول.

وأفادت وسائل الاعلام افغانية، بأن "ضابطا في الجيش الأفغاني قتل وأصيب ثلاثة آخرون بعد انفجار عبوة ناسفة استهدفت عربة عسكرية من طراز رينجر في العاصمة الأفغانية كابول".

وأضافت، أنه "تم نقل القتلى والجرحى إلى المشفى القريب ولم تعلن أي من المجموعات مسؤوليتها عن الحادث الأمني".

وتجري في أفغانستان مواجهة بين القوات الحكومية ومسلحي حركة طالبان.

وانطلقت محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان في 12 أيلول 2020، في العاصمة القطرية الدوحة.

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