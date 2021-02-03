الرافدين يوضح كيفية التقديم على السلف للموظفين من دون كفيل

2021/02/03 | 09:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أصدر مصرف الرافدين، الأربعاء، بيانا جديدا بشأن التقديم على السلف للموظفين في بغداد والمحافظات.وقال المصرف، في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه، إنه "تم الغاء التقديم السابق على السلف وعلى الموظفين الذين يرومون الحصول على السلفة التقديم عليها من جديد عبر فروع المصرف في بغداد والمحافظات الاسبوع المقبل".وأكد البيان ان "السلف من دون كفيل للموظفين الموطنة رواتبهم على مصرف الرافدين حصرا ومن حاملي بطاقة الماستر كارد"./انتهى8

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