الكعبي يدعو الى مواصلة العمليات الاستباقية دون توقف ويشيد بنتائج عمليات ثأر الشهداء

2021/02/03 | 09:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ دعا حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب ، الاجهزة الامنية في كافة القواطع الى اليقظة والحذر التام امام مخططات داعش والاستمرار في نطاق العمليات الاستباقية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإجرامية دون توقف وتخليص البلاد من شرهم، محذرا من التهاون او التراخي مع الجرائم الأخيرة لهذه المجموعات الارهابية وسحق عظامها انتقاما لجميع شهداء العراق.وأكد الكعبي في بيان ضرورة تكثيف الجهد الاستخباري لاسيما في المناطق التي تنشط فيها بقايا خلايا داعش، والاسراع في معالجة اسباب الثغرات الامنية التي تفسح المجال أمام قوى الشر لتنفيذ عملياتهم الغادرة، مشيدا في الوقت ذاته بالعمليات النوعية التي ادت الى هلاك مايسمى الوالي العسكري العام لقاطع جنوب البلاد والنتائج التي تخللتها عمليات ثأر الشهداء بينهم بما يسمى والي العراق ونائب الخليفة .وعزى النائب الأول عوائل شهداء اللواء الأول حشد شعبي الذين ارتقوا الثلاثاء خلال دفاعهم عن تراب الوطن وتصديهم لكمين بمنطقة نفط خانه بديالى، سائلا الله ان يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل./انتهى9

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