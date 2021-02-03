بالصور.. الحشد يطلق عملية أمنية واسعة في نفط خانه شرق ديالى

2021/02/03 | 09:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت القوات الامنية العراقية، الاربعاء، بعملية أمنية واسعة في ديالى لتعقب عناصر داعش في منطقة "نفط خانة"....

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