الكعبي يحذر من التراخي الأمني أمام مخططات داعش

2021/02/03 | 09:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني _ حذر النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، الأربعاء، من التهاون مع جرائم داعش الأخيرة، فيما دعا لعملية “سحق العظام”.ودعا الكعبي في بيان تلقاه (المركز الخبري)، “الاجهزة الامنية في كافة القواطع الى اليقظة والحذر التام أمام مخططات داعش والاستمرار في نطاق العمليات الاستباقية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإجرامية دون […]

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