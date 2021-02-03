دولة القانون تدعو الى تمرير الموازنة بالاغلبية السياسية

2021/02/03 | 09:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، الأربعاء، رئاسة مجلس النواب وجميع اعضاء المجلس الى عرض الموازنة على جدول اعمال اقرب جلسة من اجل ان يتم تمريرها بالاغلبية السياسية في حال استمرت حكومة اقليم كردستان بالمماطلة بتسليم وارداتها وارسال الوفود التي لاطائل منها غير مضيعة الوقت .

وقال البعيجي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “من غير المعقول ان يتم تأخير اقرار الموازنة العامة للبلد وتاخير كافة المشاريع بسبب المماطلة التي تقوم بها حكومة اقليم كردستان بتسليم ايرادتها كمت يحصل في كل عام مع بداية اقرار الموازنة العامة للبلد”.

وأضاف أن “اغلب اعضاء مجلس النواب مصممون على ان تسلم حكومة اقليم كردستان كافة وارداتها حالها حال المحافظات الاخرى حتى يتم التصويت على موازنة الاقليم وبدون هذا الامر لن يتم التصويت على حصة الاقليم ولن تمر لانه من غير المعقول ان يتم اعطاء حصة للاقليم بدون ان يسدد ماعليه”.

وأوضح البعيجي أن “تمرير الموازنة بالاغلبية السياسية هو الحل الافضل والانجع لحل هذه المشكلة الازلية مع حكومة اقليم كردستان التي نعاني منها في كل عام والضحية فيها هو ابناء الشعب العراقي جميعا سواء كانو اخواننا الكرد او ابناء محافظاتنا لذلك يجب ان يكون هنالك موقف وان تمرر الموازنة العامة للبلد باسرع وقت خدمتا للصالح العام”.



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