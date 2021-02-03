الكعبي يحذر من التهاون مع جرائم داعش ويدعو لعملية “سحق العظام”

2021/02/03 | 09:56 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذر النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، اليوم الأربعاء، من التهاون مع جرائم داعش الأخيرة، فيما دعا لعملية “سحق العظام”.ودعا الكعبي في بيان، “الاجهزة الامنية في كافة القواطع الى اليقظة والحذر التام أمام مخططات داعش والاستمرار في نطاق العمليات الاستباقية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإجرامية دون توقف وتخليص البلاد من شرهم”، محذرا من “التهاون او التراخي مع الجرائم الأخيرة لهذه المجموعات الارهابية وسحق عظامها انتقاما لجميع شهداء العراق”.وأكد، “ضرورة تكثيف الجهد الاستخباري لاسيما في المناطق التي تنشط فيها بقايا خلايا داعش، والاسراع في معالجة اسباب الثغرات الامنية التي تفسح المجال أمام قوى الشر لتنفيذ عملياتهم الغادرة”، مشيدا […]

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