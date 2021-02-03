صور: الحشد الشعبي يبدأ عملية واسعة رداً على هجوم ’نفط خانة’

2021/02/03 | 10:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الاربعاء، بدء عملية أمنية واسعة شرق محافظة ديالى رداً على هجوم تنظيم "داعش".

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وذكرت مديرية إعلام هيئة الحشد الشعبي، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (3 شباط 2021)، أن "قوات من الحشد الشعبي انطلقت بعملية أمنية واسعة في مناطق نفط خانة التابعة لقضاء خانقين شرق ديالى".

واضاف البيان، ان "العملية انطلقت بمشاركة قوة من اللواء( 1 – 4- 20 -23 – 24- 110- 28 ) وفوج مغاوير القاطع وجميع اقسام القيادة".

واشار البيان الى ان "العملية تهدف الى تعقب عناصر داعش الإجرامية وتعزيز الأمن والاستقرار في تلك المنطقة".

و أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، تسجيل ضحايا خلال صد هجوم لداعش شرق محافظة ديالى.





وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 شباط 2021)، إن " قوة من الحشد الشعبي تعرضت الى هجوم مباغت خلال العملية الأمنية دفعهم الى الاشتباك مع عناصر فلول داعش الإرهابي ما أسفر عن ارتقاء خمسة شهداء حتى الآن".

وبحسب البيان، "تجري قوة من اللواء حاليا عملية ملاحقة لعناصر فلول داعش الإرهابي للقضاء على ما تبقى منهم".

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