ماذا قال بيزوس لموظفي أمازون في رسالة التنحي؟

2021/02/03 | 10:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسل جيف بيزوس، مؤسس أمازون، رسالة بريد إلكتروني إلى موظفي عملاق التجارة الإلكترونية، الثلاثاء، معلنا أنه سيتنحى في وقت لاحق من هذا العام عن منصب المدير التنفيذي للشركة.

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