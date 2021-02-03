اللجنة العليا لمواجهة كورونا تتخذ قرار فتح المدارس

2021/02/03 | 10:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تعقد اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا، اليوم الاربعاء، اجتماعا لاتخاذ القرار المناسب حول فتح ابواب المدارس بعد الانخفاض الملحوظ في نسبة الاصابات بفايروس كورونا.

وقال وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان سامان برزنجي خلال تصريح صحفي: ان اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا في اقليم كوردستان ستتخذ القرار المناسب لفتح ابواب المدارس مع مراعاة الاجراءات الصحية والوقائية.

من جانبه، قال الدكتور آلان حمه سعيد خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: هناك مقترحات عديدة لفتح ابواب المدارس في اقليم كوردستان، لكن القرار الاخير يعود الى اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا في اقليم كوردستان التي ستعقد اجتماعا لمناقشة هذا القرار، اليوم الاربعاء.

واضاف: ان التقييم الطبي مهم جدا لاتخاذ قرار فتح ابواب المدراس، وحتى اذا تم فتح باب المدراس فسيكون الدوام حسب التقييم الصحي الذي ستقدمه وزارة الصحة مع مراعاة الاجراءات الصحية ومنع اية ازدحامات في الاوساط التعليمية.

وقال: ان الاولوية لدى وزارة التربية هي لسلامة المواطنين وحماية الطلاب والمعلمين من خطر الاصابة بفايروس كورونا، وستكون لدينا فترة لمراقبة الاوضاع الصحية واذا رأينا ان الاوضاع الصحية تتجه نحو الاسوء فسنتخذ قرارا آخرا.

واشار الى ان مخاطر فايروس كورونا لم تنتهي وعلينا الاستمرار في اتباع التعليمات الصحية ولايجوز ان نجعل من الاوساط التعليمية عاملا لتعريض المواطنين الى خطر انتشار فايروس كورونا والضغط على المؤسسات الصحية، وان وزارة التربية اعدت جميع البرامج والخطط لاعادة فتح المدارس.

PUKmedia خاص

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