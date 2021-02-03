اللجنة المالية تبحث تسوية الحسابات بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية

2021/02/03 | 10:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضافت اللجنة المالية النيابية رئيسي ديواني الرقابة المالية الاتحادي رافل ياسين وإقليم كوردستان خالد هادي، للتنسيق بين المؤسستين بما يصب في المصلحة العامة للشعب العراقي.

وقال النائب جمال كوجر عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان اللجنة المالية اكدت خلال الاجتماع ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسستين وتقريب وجهات النظر لضمان حقوق جميع مكونات الشعب العراقي.

واضاف: ان اللجنة المالية طرحت العديد من الاسئلة التي تمحورت حول الامور المالية على رئيس ديوان الرقابة المالية في اقليم كوردستان الذي اجاب بدوره على اسئلة اعضاء االلجنة

واوضح: ان الاجتماع ايضا ناقش الفقرة الاولى من المادة 10 من مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 والتي تنص على تسوية الحسابات بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بالاضافة الى بعض الملفات المالية العالقة.

PUKmedia خاص

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