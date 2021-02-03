ليلة بغدادية من أيام عاصفة الصحراء

2021/02/03 | 10:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمير داود حنوش لا أدري لماذا إستوقفني قطار الزمن في محطات ذكريات منسية ليجعلني أُشاهد من خلال نافذته صوراً من تلك الذكريات التي إختزلتْ كل معاني الوجود لتؤكد نظرية لاتقبل الجدال إن حماقات الحاكم ونزواته ستجعل الشعب يدفع ثمنها بالتأكيد.… Readmore

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