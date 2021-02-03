وزير الخارجية العراقي يصل الى طهران لبحث عدد من الملفات المشتركة

2021/02/03 | 10:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلَ وزير الخارجيّة فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، 3 شباط 2021، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لبحث عددٍ من الملفات المشتركة.وحسب بيان صادر عن الوزارة: من المقرر أن يلتقي حسين كبار المسؤولين في الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، ومن ضمنهم نظيره محمد جواد … Readmore

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