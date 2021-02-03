الرياضة النيابية تنأى بنفسها عن التجاذبات داخل اللجنة الاولمبية

2021/02/03 | 10:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

نأت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية العراقية، الأربعاء، بنفسها عن التجاذبات وعدم التدخل بالأمور الفنية الحاصلة داخل اللجنة الاولمبية العراقية .

وقال رئيس اللجنة عباس عليوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اللجنة الأولمبية الدولية لديها علم كامل بما يحدث من مشاكل في الرياضة العراقية”، مبينا أن “الهيئة العامة للجنة الاولمبية خولت عدنان درجال وزير الشباب والرياضة وضع خارطة طريق لحل المشاكل داخل الأولمبية”.

وأضاف عليوي، أن “لجنة الشباب والرياضة نناى بانفسنا عن تلك التجاذبات وان تحتكم اللجنة الاولمبية الى القانون رقم 29 لسنة ٢٠١٩ المصوت عليه داخل مجلس النواب”.

وأشار إلى أن لجنته “تراقب عن كثب عمل وأداء اجتماع الهيئة العامة وما ستؤول إليه اجتماع الهيئة العامة خلال الأيام المقبلة “، مؤكدا أن “اللجنة الأولمبية الدولية أيدت اجتماع الهيئة العامة من اجل الوصول إلى الانتخابات”.



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