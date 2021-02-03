مسؤول امني: منطقة جبال سنجار تحولت الى ثكنة عسكرية بيد حزب العمال الكردستاني

2021/02/03 | 10:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون أمنيون، إن منطقة جبل سنجار تم تحويلها من قبل حزب العمال الكردستاني إلى ثكنة عسكرية، من خلال حفر أنفاق وخنادق فيها لإعادة التموضع وإقامة المعسكرات.وذكر المسؤولون أن هذه الأعمال التي يمارسها عناصر حزب العمال الكردستاني تؤشر إلى … Readmore

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